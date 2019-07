Grécia Kyriakos Mitsotakis diz que “começa uma nova, mas bonita, luta”

O conservador Kyriakos Mitsotakis, que venceu hoje as eleições legislativas antecipadas na Grécia, afirmou que “começa uma nova, mas bonita, luta” e prometeu que trabalhará para dar crescimento e emprego ao país.

“Pedi um mandato forte e deram-mo com generosidade. Não defraudarei as expectativas”, disse Mitsotakis, líder do partido de centro-direita Nova Democracia, que ganhou as eleições com maioria absoluta, assinalando que “um círculo doloroso se fecha hoje”.

Kyriakos Mitsotakis, que toma posse como primeiro-ministro na segunda-feira, prometeu que o novo Governo se pautará pelos princípios da transparência e da meritocracia e anunciou que o Parlamento trabalhará durante todo o verão porque “o futuro não pode esperar”.

Com 70% dos votos contados, a Nova Democracia obteve 39,6% (158 deputados), contra 31,6% (86 deputados) do partido de esquerda Syriza, que estava no poder.