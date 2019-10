GNR resgata 36 migrantes na ilha de Samos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou e resgatou hoje 36 migrantes a este da ilha de Samos, na Grécia, informou a força de segurança num comunicado.

No decorrer de uma acção de patrulhamento, os militares da Unidade de Controlo Costeiro detectaram uma embarcação de borracha a três milhas náuticas da costa, com cerca de seis metros e com excesso de lotação.

Dos 36 migrantes resgatados, 12 eram crianças, cinco eram mulheres e 19 eram homens, que “apresentavam sinais de desidratação”. Entre os tripulantes encontrava-se uma idosa que teve de ser encaminhada para o Hospital de Samos, refere nota da GNR.

Os migrantes foram transportados para o porto de Vathy e entregues às autoridades gregas.