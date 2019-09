Furacão Dorian na categoria máxima abre caminho a outros

Depois de arrasar com as Bahamas, o furacão Dorian prepara-se para tocar terra no Estado norte-americano da Florida, levando mesmo os governadores da Georgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, a decretarem evacuação das zonas costeiras. A categoria em que se encontra actualmente não deixa margem para dúvidas, é um dos mais poderosos fenómenos da natureza e, normalmente, ataca nesta altura do ano quase certo como um relógio.

Um categoria 5 alimentado pelas águas quentes do Atlântico que atravessou bem no meio das Bahamas, sendo que as primeiras notícias do Dorian, que chegou a terra com “ventos catastróficos”, dão conta de pelo menos um morto, uma criança de oito anos.

Veja aqui um vídeo por onde é previsto a sua passagem nas próximas horas e dias. E aqui algumas imagens do impacto do furacão feitas pelos locais.

Sobre o que se espera nos Estados Unidos, o governador de Geórgia ordenou a evacuação de toda a costa daquele estado norte-americano. Num comunicado divulgado na rede social Twitter, Brian Kemp explicou que a sua ordem executiva cobre todos as localidades situadas a leste do corredor atravessado pela principal rodovia interestadual na costa atlântica da Geórgia, de forma a prevenir as populações para aquela que é a mais forte tempestade no Atlântico a chegar a terra desde 1935.

Horas antes, o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, também ordenou uma evacuação obrigatória de toda a costa daquele estado, que poderá vir a ser atingido pelo furacão ao longo da semana. A ordem abrange cerca de um milhão de pessoas.

“Uma maré capaz de ameaçar vidas e ventos fortes são esperados ao longo de partes da costa este da Florida até meio da semana, e os respetivos alertas estão em vigor. Um pequeno desvio para a esquerda da previsão oficial poderia levar o núcleo do Dorian para perto ou sobre a costa este da Florida”, pode ler-se numa mensagem do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, que assinala que os ventos de quase 300 quilómetros por hora são os mais fortes registados desde 1935.

A instituição, que tem partilhado desenvolvimentos do furacão de categoria 5 (o máximo na escala) na rede social Twitter, acrescenta que “há uma probabilidade crescente de que ventos fortes e uma maré de tempestade perigosa atinjam as costas da Geórgia, da Carolina do Sul e da Carolina do Norte no final desta semana”.

O Centro Nacional de Furacões prevê ainda “ventos e tempestades” nas ilhas Ábaco e Grande Bahama e pede à população para “se abrigar imediatamente”.

Entretanto, o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários já revelou ter destacado pessoal para Nassau, nas Bahamas, para dar apoio na resposta ao impacto do Dorian.

O meteorologista e colunista Eric Holthaus afirmou, igualmente no Twitter, que o Dorian é o furacão que mais rapidamente passou da categoria 4 ao nível máximo na escala desde que há registos.

O Dorian chegou a terra no domingo no norte das Bahamas como um furacão de categoria 5 pelas 12:40 locais (17:40 em Lisboa), arrancando telhados, virando automóveis e derrubando postes de eletricidade, segundo o relato publicado pela agência de notícias Associated Press.

“É devastador. Houve um enorme prejuízo nas propriedades e infraestruturas. Felizmente, não temos registo de mortes”, afirmou a diretora-geral do Ministério do Turismo e Aviação daquele país, Joy Jibrilu.

Para piorar todo este cenário, conforme já está a acompanhar o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA, há pelo menos mais três fortes possibilidades de furacões a se formarem. Dois bem perto do actual, com 30% a esta hora de virem a ser furacões, mas sobretudo o que está de passagem pelas Ilhas de Cabo Verde, deste lado do Atlântico que, pelo menos desde sábado, tem deixado cair alguma chuva naquele arquipélago. Esta formação está com 80% de possibilidades de vir a tornar-se furacão, segundo o NHC.

Resta saber qual destes nomes vão ser atribuídos a estas forças da Natureza, caso cheguem à categoria de furacão: Erin, Fernand, Gabrielle, ...