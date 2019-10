França, Itália e Alemanha querem proibir criptomoeda do Facebook na Europa

A França, a Itália e a Alemanha estão a preparar em conjunto medidas para interditar na Europa a criptomoeda do Facebook, a Libra, anunciou hoje Bruno Le Maire, ministro das Finanças francês.

“A Libra não é bem-vinda em território europeu. Estamos a tomar medidas, com os italianos e os alemães porque é a nossa soberania que está em jogo”, declarou o ministro, numa conferência de imprensa à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorrem em Washington.

Questionado sobre a natureza dessas medidas, Le Maire recusou-se a revelá-las, por enquanto. “É a mensagem política que é importante”, insistiu.

O ministro apontou um dos aspectos controversos: o facto de a Libra, cujo lançamento está previsto para 2020, se apoiar num conjunto de moedas.

“Basta que o Facebook decida ter mais euros ou mais dólares para ter um impacto a nível cambial no euro ou no dólar e consequentemente um impacto directo no comércio, na indústria, nos Estados que têm como moeda de referência o euro ou o dólar”, referiu.

Isso vai afectar a eficácia dos Estados e debilitar a independência da política monetária, sublinhou.

“Queremos que a política monetária fique nas mãos de uma empresa privada como o Facebook? A minha resposta é claramente não”, afirmou.

Bruno Le Maire sublinhou, no entanto, que não é contra a criação de uma moeda digital pública na qual a França está disposta a trabalhar “num quadro europeu”.