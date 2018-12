EUA estão prontos para enviar ajuda humanitária para a Venezuela

A embaixada norte-americana em Caracas anunciou, no sábado, que os Estados Unidos “estão prontos” para oferecer ajuda humanitária à Venezuela e assim minimizar os efeitos da crise política, económica e social no país.

A ajuda só poderá ser concretizada após autorização do Governo do Presidente venezuelano, Nicolas Maduro, sublinhou.

“Os Estados Unidos estão prontos para oferecer assistência de emergência em alimentos e medicamentos ao povo da Venezuela, se apenas o Governo de [Nicolas] Maduro a aceitar. As nossas sanções permitem-no”, indicou a embaixada norte-americana na rede social Twitter.

O anúncio da embaixada dos EUA em Caracas tem lugar depois de o diretor da agência para o desenvolvimento norte-americana (USAID, sigla em inglês), Mark Green, ter anunciado que Washington vai conceder cerca de 13 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de euros) em ajuda a países da região para ajudar refugiados venezuelanos que sairam do país para fugir à crise.

Washington tem manifestado, em várias ocasiões, estar disposto a enviar ajuda humanitária para a Venezuela, mas o Governo de Maduro considerou repetidamente que aceitar essa ajuda “seria um canal para propiciar uma intervenção militar” no país.

Caracas tem insistido que a ajuda norte-americana deve ser deixar de interferir nos assuntos internos do país e levantar as sanções impostas por Washington contra funcionários governamentais venezuelanos, indivíduos ou empresas que negoceiam com o Governo de Maduro, bem como contra a petrolífera estatal Petróleos de Venezuelana SA (PDVSA).