Israel anuncia ter matado secretário do líder do Hezbollah

As Forças da Defesa de Israel (IDF) anunciaram hoje ter matado o secretário e sobrinho do líder do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, Naim Qassem, num dos múltiplos ataques aéreos contra Beirute executados quarta-feira.

"Ontem [quarta-feira], o exército israelita atacou na região de Beirute e eliminou Ali Youssef Harshi, secretário pessoal e sobrinho do líder do Hezbollah", lê-se em comunicado dos militares israelitas.

Acrescenta-se que Harshi era "um colaborador próximo e conselheiro pessoal" do secretário-geral do grupo xiita radical e que "desempenhava um papel central na administração e segurança do seu gabinete".

Pelo menos 254 pessoas morreram e 1.165 ficaram feridas na quarta-feira numa vaga sem precedentes de bombardeamentos israelitas contra diferentes zonas do Líbano, segundo a proteção civil libanesa.

Esta foi a maior onda ofensiva israelita sobre o 'vizinho' do norte desde 02 de março, quando recomeçaram as hostilidades, com mais de 100 ataques aéreos contra alvos que Israel considera pertencerem ao Hezbollah, mas que também atingiram zonas residenciais.