Deslizamento de terra em Myanmar provoca 13 mortos e dezenas de feridos

Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas de monção no leste de Myanmar (antiga Birmânia), anunciaram hoje as autoridades locais.

As inundações no país já forçaram dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas.

Myo Min Tun, um responsável local, relatou à agência de notícias France-Presse (AFP) que uma torrente de lama atingiu 16 casas e um mosteiro hoje de manhã na aldeia de Thae Pyar Kone, no Estado de Mon (sul).

“O balanço atual é de 13 vítimas [mortais] e outras 27 pessoas foram transportadas para o hospital de Mawlamyine (capital do Estado de Mon)”, indicou Min Tun.

As operações de busca e salvamento estão em curso para encontrar sobreviventes ou para retirar corpos de eventuais outras vítimas.

Segundo Myo Min Tun, também estão a decorrer os trabalhos de limpeza no eixo principal que liga Mawlamyine a Naypyidaw (ex- Rangum), onde quase dois metros de detritos acumularam-se em alguns locais.

Em todo o país, as chuvas torrenciais fizeram transbordar os rios e as pessoas que vivem perto da costa foram alertadas sobre os riscos de uma maré alta.

Imagens aéreas tiradas pela AFP na quinta-feira da região de Bago mostraram uma área que se tornou num enorme lago, em particular na aldeia de Shwegyin.

Apenas os telhados das casas ultrapassaram as enchentes do rio Sittaung, enquanto os moradores tentavam fugir a pé ou de barco.

Pelo menos 30 mil pessoas foram deslocadas, principalmente na região de Bago (sul) e nos Estados de Mon e de Karen, muitas das quais refugiaram-se em mosteiros, indicaram as autoridades.

Segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, cerca de 89 mil pessoas foram deslocadas nas últimas semanas, no entanto, muitas conseguiram regressar a casa.