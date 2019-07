Chuvas fortes de sábado e greve causam perturbações no aeroporto El Prat, em Barcelona

A operação no aeroporto de El Prat, em Barcelona, continua hoje com perturbações devido à greve do pessoal de terra da Iberia, e ao impacto das chuvas intensas de sábado.

Devido a esta greve foram suspensos 73 voos programados para hoje.

Três dos voos previstos para sair no sábado do aeroporto espanhol foram adiados para hoje, tendo partido às primeiras horas da manhã, com destinos como Kiev ou São Petersburgo.

No sábado, as chuvas intensas e a trovoada obrigaram a cancelar 46 voos e a desviar outros cinco, e hoje alguns voos operam com atraso acumulado, de acordo com fontes aeroportuárias, citadas pela EFE.

Hoje, com as condições meteorológicas ideais, os responsáveis do aeroporto esperam que pouco a pouco se vá recuperando a normalidade na partida e chegada dos voos.

Paralelamente, desde a primeira hora da manhã iniciou-se no aeroporto El Prat a segunda jornada da greve do pessoal de terra, que obrigou a suspender 73 voos programados para este domingo.

Até ao início da manhã, os serviços mínimos neste segundo dia de greve cumprem-se com normalidade, depois do protesto ter tido uma adesão de 17,5%, segundo a Iberia, e 80% de acordo com os sindicatos.

O Ministério do Desenvolvimento decretou na última quinta-feira serviços mínimos de 100% para voos domésticos com territórios não peninsulares, 54% de voos internacionais e 32% de voos peninsulares cuja alternativa de transporte é inferior a cinco horas.