Chefes de Estado da UE reunidos hoje em Atenas com ‘Brexit’ e crises na agenda

Treze chefes de Estado da União Europeia (UE), incluindo o português Marcelo Rebelo de Sousa, vão reunir-se hoje em Atenas, na Grécia, para discutir assuntos como o ‘Brexit’ e as crises económicas e dos refugiados.

Em causa está o 15.º encontro dos Presidentes da República sem poderes executivos da UE, que decorre este ano na capital grega, após ter sido realizado, pela primeira vez, na vila alentejana de Arraiolos, em 2003, por iniciativa do então Presidente Jorge Sampaio, daí o nome.

As sessões de trabalho decorrem entre as 10 e as 18 horas, no edifício Zappeion Megaron, e têm como temas “Enfrentar com eficácia a crise económica e dos refugiados” e “Encarar de forma conjunta os desafios modernos da segurança na UE e nos Estados-membros”.

Além destes, serão abordados outros assuntos, como o ‘Brexit’, anunciou Marcelo Rebelo de Sousa na quinta-feira, falando aos jornalistas à chegada a Atenas.

O Presidente da República informou, ainda nesse dia, que no próximo ano o encontro do Grupo de Arraiolos se realiza em Lisboa, tendo precisamente como um dos pontos da agenda a política externa da UE.