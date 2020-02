Veja o ‘frango’ monumental de Amir

O encontro entre Marítimo e Desportivo das Aves estava empatado a uma bola quando o lateral verde-rubro, Rúben Ferreira, recorreu a uma falta desnecessária, no flanco esquerdo, nascendo daí o livre directo que mancha a exibição de Amir no desafio.

O guarda-redes iraniano, num lance totalmente controlado e sem qualquer pressão, não susteve o cruzamento de Reko Silva e deixou escapar a bola por entre as mãos. A bola só parou dentro da baliza maritimista e o desalento apoderou-se do jovem internacional pelo Irão.

Neste lance, que nasce em jeito de canto mais curto, Amir vai do céu ao inferno no espaço de uma semana. É que o guardião assinalou uma exibição de luxo em Alvalade, frente ao Sporting, na passada segunda-feira, e figurou no onze da semana da GoalPoint. Agora, borrou a pintura.