Porto Moniz promoveu o ecoturismo junto de Canárias, Açores e Cabo Verde

O Município do Porto Moniz já publicou o vídeo da passagem da ‘V Missão de Cooperação Transnacional do Projecto Eco-Tur’, programa que tem como principais objectivos espoletar a criação de uma Rede Transnacional de Municípios para estabelecer uma estratégia e metodologia conjunta para a promoção do ecoturismo e turismo activo, implementação no território dos planos de acção desenvolvidos, e diversificação da oferta turística dos municípios da Rede Transnacional Eco-Tur através da criação de novos produtos e serviços para a promoção do ecoturismo e turismo activo.

Fique com as declarações de algumas figuras presentes no Eco-Tur:

Manuel de Pina, Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde

“Acabámos de visitar um sitio muito bem cuidado e muito bem trabalhado. Com um património natural por excelência queria dizer que qualquer cidadão do Mundo pode vir cá visitar a ilha da Madeira e o Porto Moniz. Estamos num sítio com história e valor. Já andei por vários cantos do Mundo e podem crer que aqui no Porto Moniz há algo de excepcional e universal”.

Roberto Silva, Presidente da Câmara de Lajes do Pico

“O Eco-Tur no Porto Moniz foi muito gratificante, primeiro pela forma de receber excepcional, um clima absolutamente extraordinário, uma gastronomia feita com muito cuidado, muito amor e uma relação com o mar fantástica. Visitámos o aquário, que é uma experiência ímpar nos arquipélagos de Canárias, Açores, Madeira e Cabo Verde. Aprendi muito com esta experiência e o Porto Moniz está de parabéns, porque é uma terra absolutamente espectacular”.

Inmaculada Lasso, Técnica de Turismo da Câmara Municipal de Teguise (Canárias)

“A minha experiência foi muito satisfatória e estou muito contente com tudo o que vi. Parto daqui com outras ideias para poder implementar dentro do território de Teguise”.

Emanuel Câmara, Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

“O Eco-Tur é isto mesmo. É saber receber, mostrar aquilo que nós temos para dar às pessoas, com toda a simplicidade, mostrar as mais-valias que nós temos e, de facto, a mais-valia que nós temos são as pessoas do Porto Moniz. Há que respeitar o trabalho dos nossos antepassados. O ecoturismo é muito importante e fundamental sobretudo para a Costa Norte da Região Autónoma da Madeira e particularmente para o município do Porto Moniz, daí que foi todo um prazer como presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, e de toda a equipa que me acompanha, em receber e mostrar aquilo que nós temos no nosso concelho, não só em termos paisagísticos ou humanos, mas em termos gastronómicos. Estamos no caminho certo, trabalhando diariamente para que de facto, cada vez mais, o Porto Moniz seja uma marca e uma referência, sobretudo nesta ligação entre a mãe natureza e os desportos da natureza”.