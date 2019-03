A rubrica ‘Madeira em Números’ explana os dados mais importantes do dia.

17 mil euros para ‘mostrar’ Anona

O Governo Regional decidiu, durante a tarde desta quinta-feira, aprovar a celebração de contratos-programa para a realização da ‘28.ª Exposição Regional da Anona’, que se realiza no Faial. Para tal, a Casa do Povo do Faial vai receber uma comparticipação financeira de 17 mil euros.

Zona Franca da Madeira gerou 122 milhões de euros em impostos

O Centro Internacional de Negócios da Madeira gerou 122 milhões de euros em impostos durante 2018. Este foi o tema que fez manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, onde explicámos que a receita das empresas do CINM teve um aumento de 17 milhões de euros face a 2017, assumindo mais de 13% do ‘bolo’ total dos proveitos fiscais da Região.

221 mil euros para comprar mais uma parcela de terreno

O Governo Regional autorizou, a propósito da Reunião Semanal, a aquisição, pelo valor global de 221 mil euros, de uma parcela de terreno necessária à construção do novo Hospital do Funchal.

860 mil euros para três novos veículos de combate a incêndios florestais

Após Reunião de Câmara, foi deliberado que para o dia 22 de Março (sexta-feira) está reservado o juramento de fidelidade dos 30 recrutas que estão a fazer formação nos Sapadores do Funchal. O momento servirá ainda para apresentar três novas viaturas de combate a incêndios florestais adquiridas pela autarquia no valor de 860 mil euros.

2.600 voluntários na Madeira

Região conta com 2.600 voluntários, sendo que cerca de 1.600 são voluntários regulares. Recentemente foi aprovada na Assembleia Legislativa Regional o Estatuto do Voluntário, com benefícios para os voluntários, o que vem revelar o apoio a quem disponibiliza o seu tempo para ajudar o próximo.