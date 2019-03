Zsombor Szepesi foi hoje eleito presidente da JP Funchal

A nova Comissão Política Concelhia da Juventude Popular do Funchal eleita hoje, 10 de Março, é liderada por Zsombor Szepesi. A eleição que decorreu entre as 10h e as 12 horas, na sede regional do CDS-PP Madeira, serviu ainda para eleger a nova Mesa do Plenário Concelhio e os delegados representantes do Funchal no Conselho Regional da JP Madeira, diz uma nota enviada pelo partido popular.

Nas suas primeiras declarações à comunicação social, o novo presidente eleito demonstrou “vontade em dar ênfase ao debate sobre as liberdades individuais tanto económicas como sociais” e demonstrou a sua vontade em ser um “defensor de relevo do liberalismo no concelho do Funchal”.

Zsombor Szepesi é estudante da Escola Secundária Francisco Franco e já participou no Parlamento dos Jovens, tanto a nível regional como nacional. Participou ainda no programa Euroescola onde discursou no Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Nesta eleição, Flávio Figueira, Henrique Vasconcelos e Gonçalo Mendes foram ainda eleitos delegados representantes do Funchal no Conselho Regional da JP Madeira.

Tiago Correia foi eleito presidente da Mesa do Plenário Concelhio.