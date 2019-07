‘Voluntariado de Proximidade’ já formou 160 voluntários

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade esteve presente, esta terça-feira, na Junta de Freguesia de Santo António onde decorreu a cerimónia de entrega de certificados a 11 formandos que concluíram a segunda acção de formação em voluntariado no âmbito do projecto ‘Santo António mais próximo’. Uma iniciativa da Casa do Voluntário que contou com o apoio do Governo Regional e da Junta de Freguesia local.

“Temos de enaltecer o trabalho dos nossos voluntários que sempre demonstraram espírito solidário e temos cada vez mais jovens a aderir ao voluntariado, o que é um sinal muito positivo”, salientou Rita Andrade, que dirigiu ainda uma palavra de agradecimento à Casa do Voluntário que “tem dado um contributo muito grande à nossa população, junto das instituições”.

Estas acções surgem no âmbito do projecto ‘Voluntariado de Proximidade’, que tem percorrido os vários concelhos da região e tem como objectivo ajudar as instituições a criar núcleos locais de voluntariado, de modo a combater eficazmente o isolamento e a solidão na população idosa, proporcionado maior segurança, bem-estar e companhia. Com a conclusão desta acção de formação, são já 160 os voluntários de proximidade, no activo, em toda a região.

O voluntariado de proximidade pressupõe assim, a construção de uma rede de voluntários e beneficiários (população idosa) que têm a particularidade de pertencerem à mesma área geográfica, mais concretamente à freguesia/concelho onde residem, no caso desta acção em concreto, a freguesia de Santo António.