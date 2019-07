Vinho Madeira será estrela amanhã nas celebrações da independência dos EUA

Os Estados Unidos da América celebram amanhã o Dia da Independência e se há bebida que tem sido referência nas reportagens sobre a efeméride é o Vinho Madeira. Foi com o nosso vinho que os fundadores da nação brindaram a declaração da independência a 4 de Julho de 1776. Mas este ano há mais um motivo para se falar no assunto. É que o Liberty Hall Museum, em Nova Jersey (muito perto de Nova Iorque), vai colocar pela primeira vez em exibição pública uma raríssima colecção de garrafas de Vinho Madeira que remonta à época da declaração da independência.

As garrafas, algumas delas de 1796, foram descobertas por mero acaso. O edifício onde funciona o museu foi construído em 1772 como residência do primeiro governador eleito de Nova Jersey, William Livingston. Recentemente, durante obras de remodelação, os operários derrubaram uma parede falsa e descobriram uma velha adega, com cerca de duas centenas de garrafas, muitas das quais de Vinho Madeira. “Eu ia deitá-las fora e felizmente não o fiz, porque veio a perceber-se que são bastante raras”, disse John Kean, presidente da fundação do museu, a uma reportagem emitida anteontem pela CBS.

Uma parte do recheio da antiga adega já foi leiloada no final do ano passado. A licitação mais alta foi para um garrafão de Vinho Madeira com data de 1846 e que foi arrematado por 39 mil dólares (cerca de 34.500 euros).