Vinho Madeira reforça acções promocionais em França e Reino Unido

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, IP-RAM (IVBAM), em conjunto com as empresas exportadoras de Vinho Madeira, realiza esta semana várias acções promocionais do Vinho Madeira, nas cidades de Londres e Paris.

O Vinho Madeira será promovido através da realização de provas e masterclass dirigidos exclusivamente a profissionais do sector vínico francês e inglês, bem como através da realização de um jantar de harmonizações de Vinho Madeira com iguarias da cozinha francesa.

O périplo destas acções terá o seu início na cidade de Paris, nos dias 3 e 4 e terminará no dia 6 de junho em Londres. As provas em Paris terão lugar nas instalações da Organisation Internationale de la Vigne et du Vin – OIV e as provas e Londres terão lugar na Embaixada de Portugal no Reino Unido.

O programa das provas e masterclass é semelhante nas duas cidades, iniciando-se com a realização de provas abertas onde os convidados poderão degustar uma grande variedade de Vinhos Madeira de todas as empresas produtoras de Vinho Madeira presentes. Simultaneamente, decorrerão dois masterclass sobre o Vinho Madeira, em cada uma das cidades, que incluirão a apresentação de Região Vitícola da Madeira, com caraterização das suas especificidades únicas, desde o clima, o solo, o relevo e naturalmente a apresentação das castas que lhe dão origem, após o que será realizada uma prova comentada do Vinho Madeira. Os masterclass serão orientados por Rubina Vieira do IVBAM, IP-RAM.

Com o intuito maximizar a presença do Vinho Madeira no mercado francês e de reforçar a grande versatilidade e potencialidade do Vinho Madeira para harmonizar com a gastronomia, o IVBAM, IP-RAM promove ainda um jantar de degustação de Vinhos Madeira com a cozinha francesa no restaurante francês – Grains Nobles- afamado pela sua cozinha e pela sua excelente carta de vinhos.

O jantar contará com 5 iguarias francesas, preparadas especialmente para harmonizarem com os 11 vinhos Madeira que serão servidos no jantar.

Nestas acções promocionais do Vinho Madeira, para além da representação do IVBAM, IP-RAM através da sua Presidente, Paula Jardim Duarte e da técnica Rubina Vieira, que será a oradora dos masterclass, estarão representadas as seguintes empresas: Madeira Wine Company; Vinhos Barbeito; Justinos Madeira Wines; Henriques & Henriques; Pereira de Oliveira; HMBorges e CAF-Madeira Vintners.

A aposta promocional nestes mercados europeus prende-se com a importância destes mercados em termos de exportações do Vinho Madeira, sendo que estes dois mercados ocupam os lugares cimeiros da tabela de exportações do Vinho Madeira para a União Europeia, tendo um peso de cerca de 59% no valor total exportado a nível comunitário, o que equivaleu em 2018, a um volume de negócio de aproximadamente 5 milhões de euros.

A participação nestas acções é cofinanciada em 85% por fundos comunitários, veiculados pelo Programa Madeira 14-20, sendo o restante montante suportado pelo orçamento regional.