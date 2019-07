Victor Freitas disse que em 2019 o PS teve apoio do PSD

A intervenção de Victor Freitas no Dia da Região e das Comunidades Madeirenses arrancou com um elogio a D. Nuno Brás “por ter posto fim a uma situação injusta para o povo da Ribeira Seca”. O deputado do PS criticou depois o Governo Regional, afirmando que o executivo madeirense apenas acusa Lisboa para “esconder a sua má governação na Região”, alertando que o Governo de António Costa “envia 17 milhões de euros para a Saúde e Assuntos Sociais”, mas o PSD “acha que não é bom”.

O deputado sublinhou que “dos impostos que os madeirenses pagam, 40% serviram para pagar os erros do passado” e que “para um madeirense pagar o mesmo de impostos que paga um continental, teria de pagar menos 30%”. Isto é para declarar: “Somos o povo que mais paga impostos no país”. Depois, falou sobre as listas de espera no Serviço Regional de Saúde, acusou o Governo Regional de demasiadas obras públicas, afirmando que “criminoso é quem acha que a vida é só alcatrão e cimento”, falou sobre a mobilidade área, tanto de pessoas como de carga, assuntos que defende que deviam fazer parte do serviço público, de forma “a que não sejam os madeirenses a financiar com os seus impostos a operação”. Victor Freitas disse ainda que “nem tudo foi mau neste Governo”, mas que tanto a descida dos preços dos passes sociais, como as progressões das carreiras da função pública eram temas que o PS já pedia que fossem resolvidos “há dez anos”. Acrescentou: “Este ano tivemos apoio do PSD”.