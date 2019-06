Vento de ontem impede realização de um dos voos da TAP desta manhã

O voo desta manhã das 7 horas da TAP com destino a Lisboa foi cancelado, devido à não chegada ontem do avião. As condições de vento impediram a aterragem da aeronave proveniente do Aeroporto Humberto Delgado onde era esperado pelas 23h45. O voo TP 1691 acabou de volta em Lisboa e o TP 1684 com destino à capital não se realizou.

De resto, as operações no Aeroporto Internacional da Madeira estão a decorrer dentro da normalidade.