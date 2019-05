Vento cancelou três voos esta madrugada com destino a Lisboa e Porto

Os passageiros dos três primeiros voos desta terça-feira, 28 de Maio, operados pela TAP, (TP 1690, TP 1684 e TP1710) com destino a Lisboa e Porto, acabaram por ficar em terra. Isto porque os aviões que deveriam ter chegado ontem à noite ao Aeroporto Internacional da Madeira, não conseguiram aterrar devido ao vento forte.

De resto, ao longo desta manhã, as partidas e chegadas têm decorrido com normalidade, com o vento a dar tréguas e a permitir o normal funcionamento da operação aeroportuária.