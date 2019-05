Veja o ambiente do arraial do Espírito Santo em Crawley que juntou mais de mil pessoas

A comunidade portuguesa católica portuguesa de Crawley está a celebrar a devoção ao Espírito Santo neste domingo na cidade ao sul de Londres, no Reino Unido.

A festa começou com a celebração da missa pelas 11 horas deste domingo, seguindo-se a bênção do pão e o arraial.

A animação prosseguiu à tarde com o grupo Folclore Raízes Lusitanas, subindo depois a palco a madeirense mais conhecida no Reino Unido, com o nome artístico ‘100% Xavelha’. Seguiram-se os SD Brothers, o Trio Saudade, o Marcelo Camacho e, ao fechar a grande festa, o artista madeirense João Vinagre.

A comunidade católica realizou a visita do Espírito Santo durante seis domingos que termina hoje com este grande arraial que reúne muitos emigrantes madeirenses.