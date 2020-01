Valor médio de avaliação bancária de habitação na Madeira diminuiu face ao mês anterior

De acordo com os dados hoje disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em Dezembro de 2019, o valor médio de avaliação bancária de habitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) fixou-se em 1 413 euros/m2, tendo registado um decréscimo de 1,2% em relação ao mês precedente e um aumento de 5,4% face ao mesmo mês do ano anterior.

“Nos apartamentos, o valor médio de avaliação bancária na RAM foi de 1 445 euros/m2, registando uma variação de +0,1% comparativamente a novembro de 2019 e de +6,6% face ao mês homólogo. Nas moradias, este indicador situou-se nos 1 372 euros/m2, inferior em 2,9% ao valor observado em novembro de 2019 e superior em 3,6% face ao valor do período homólogo”, refere.

Adianta que o valor médio de avaliação bancária no Funchal, em dezembro de 2019, situou-se nos 1 620 euros/m2, atingindo os 1 656 euros/m2 nos apartamentos e os 1 551 euros/m2 nas moradias, o que representou variações mensais de -0,4%, +1,4% e 3,9% e variações homólogas de +6,8%, +4,8% e +8,8%, respectivamente.

Acrescenta ainda que o valor médio de avaliação bancária no País registou um aumento de 0,7% face a novembro 2019, fixando-se em 1 321 euros/m2. A variação homóloga foi de +8,3%. Os valores mais elevados foram observados no Algarve (1 742 euros/m2), na Área Metropolitana de Lisboa (1 639 euros/m2), surgindo, na 3.ª posição, a RAM (1 413 euros/m2).

Valor médio de avaliação bancária na RAM cresceu abaixo da média nacional em 2019

Refere também que no ano de 2019, o valor médio de avaliação bancária subiu para 1 385 euros/m2, significando um acréscimo de 5,2% face a 2018 (1 316 euros/m2). Considerando a natureza de alojamentos, em 2019, o valor médio de avaliação aumentou 5,3% nos apartamentos e 5,1% nas moradias, para valores na ordem dos 1 414 euros/m2 e 1 346 euros/m2, respectivamente (1 343 euros/m2 e 1 281 euros/m2, em 2018). A nível do país, o crescimento face a 2018 foi de 7,9% no global, atingindo os 9,5% nos apartamentos e os 5,2% nas moradias. Algarve (+10,9%) e Norte (+8,7%) foram as regiões com os maiores aumentos, em contraponto com as Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, onde a subida deste indicador foi menos pronunciada (+5,4% e +5,2%, respectivamente).

Atendendo à série temporal disponível, observa-se que o valor médio de avaliação bancária na Região está em crescimento desde 2015, sendo que o valor de 2019 é o mais elevado desde 2012.