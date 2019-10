Total de pensionistas na Madeira no número mais baixo em oito anos

“No final de 2018, existiam 65,9 mil pensionistas da Segurança Social ativos na Região Autónoma da Madeira (RAM), correspondentes a 25,9% da população residente. Daquele efectivo, 63,1% recebiam pensões de velhice, 27,7% de sobrevivência e 9,1% de invalidez. Face a 2017, o número de pensionistas diminuiu 3,2%, em resultado da redução observada no número de beneficiários com pensão de invalidez (-25,7%) e com pensão de sobrevivência (-0,9%), já que o número de pensionistas com pensão de velhice aumentou 0,2%. De referir que a redução pronunciada no que se refere aos indicadores da pensão de invalidez está relacionada com o facto de uma parte dos beneficiários ter passado em alternativa a receber a Prestação Social para a Inclusão (PSI)”, resume a Direcção Regional de Estatística sobre os dados hoje divulgados para os indicadores da Protecção Social na RAM.

“A pensão média associada aos pensionistas da Segurança Social cresceu 1,6% entre 2017 e 2018, em resultado de uma evolução positiva observada nos valores médios das pensões de sobrevivência e de velhice (+3,8% e +2,4%, respetivamente). O valor médio das pensões de invalidez diminuiu 6,9%. Em 2018, a pensão média anual de velhice ascendia a 5.536 euros, superando as pensões médias por invalidez (4.758 euros) e por sobrevivência (2.842 euros)”, acrescenta. “Os valores processados das prestações sociais atrás referidas, no final de 2018, situavam-se nos 325,6 milhões de euros, verificando-se um ligeiro aumento, de 0,3%, face a igual período de 2017. Daquele montante, 72,7% correspondeu às pensões de velhice (236,9 milhões de euros), 16,6% às pensões de sobrevivência (54,0 milhões de euros) e 10,7% à pensão de invalidez (34,7 milhões de euros). Nas três funções em análise, e comparativamente a 2017, observaram-se oscilações de +3,0% nos valores processados em pensões de velhice, +3,1% nas pensões de sobrevivência e -17,5% nas pensões de invalidez”.

Menos beneficiários de subsídios de desemprego

Há ainda a revelar que “no ano em referência, beneficiaram de subsídio de desemprego 10,8 mil indivíduos, menos 10,7% que no ano precedente, sendo que destes 39,3% não haviam usufruído desta prestação em 2017. A distribuição dos beneficiários de subsídio de desemprego por ambos os sexos foi equilibrada: 49,8% eram homens e 50,2% mulheres. Quanto às idades, 24,7% correspondiam a indivíduos com idade entre os 40 e os 49 anos, seguindo-se o grupo entre os 30 e os 39 anos (24,0%). Cerca de 4,8% eram jovens (menos de 25 anos)”, diz a DREM.

Há outro factor em 2018: “A duração média de atribuição do subsídio de desemprego foi de 188 dias, valor semelhante ao de 2017 (187 dias), tendo o valor médio deste tipo de prestação ascendido a 2.816 euros, registando um aumento de 2,7% face ao ano anterior”.

Abono de família a crescer, subsídio ao cuidador a baixar

No que diz respeito às principais prestações familiares da Segurança Social, em 2018, “observou-se um aumento no número de beneficiários de abono de família para crianças e jovens (+5,1%) e uma diminuição nos beneficiários do subsídio por assistência de 3ª pessoa (-2,4%)”, aponta.

RSI a crescer

“Quanto ao rendimento social de inserção, cerca de 6,5 mil indivíduos beneficiaram deste tipo de prestação social (+5,9% que em 2017), dos quais 48,6% pertenciam ao sexo masculino. Por grupo etário, 38,5% dos beneficiários eram indivíduos com menos de 25 anos”, resume a DREM.

Mais subsídios por doença

Por fim, “os beneficiários de subsídios por doença aumentaram 10,4% entre 2017 e 2018, totalizando, neste último ano, 11,3 mil indivíduos. O número médio de dias processados deste tipo de subsídios atingiu, em 2018, os 72 dias, menos 4 que no ano transato. Os valores processados fixaram-se em 14,6 milhões de euros, traduzindo um acréscimo de 11,1% face a 2017”, conclui.

Refira-se que, ao contrário de outros anos, “os dados da Caixa Geral de Aposentações deste ano não constam desta divulgação, visto não terem sido disponibilizados pela fonte em tempo útil”.