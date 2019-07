Tome nota da sua agenda para esta terça-feira, dia 9 de Julho

PSD visita Expomadeira

O grupo parlamentar do PSD visita, pelas 18 horas, a Expo Madeira, que está a decorrer no Estádio do Marítimo.

CDS aborda pequenas e médias empresas

O CDS-PP Madeira aborda assuntos relacionados com as pequenas e médias empresas, em particular as que estão ligadas ao comércio, no âmbito da pré-campanha para as eleições regionais de 22 de Setembro. Às 11 horas, no início da Rua de Fernão de Ornelas, Funchal, no sentido Largo do Phelps - Mercado dos Lavradores, serão prestadas declarações à comunicação social.

‘Tribuna Pública sobre os problemas no Sector da Saúde’

A CDU/Madeira organiza, pelas 17h30, uma ‘Tribuna Pública sobre os problemas no Sector da Saúde’, na Rua Fernão Ornelas, junto ao Largo do Phelps, no Funchal, às 17h30, onde participará Edgar Silva, Coordenador Regional e cabeça de lista da CDU às próximas Eleições Regionais.

Presidente da CMF visita Expomadeira

Pelas 18h30, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia e o restante executivo municipal visita Expomadeira, no Estádio dos Barreiros.

A autarquia estará novamente representada este ano no evento, desta vez, com um stand demonstrativo da Loja do Munícipe do Funchal.

Apresentação da 16.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira

Às 10 horas, no Centro Náutico de São Lazaro, sito à Avenida Sá Carneiro, acontece a apresentação da 16.ª Regata de Canoas Tradicionais da Madeira, uma organização conjunta entre a CMF, a Associação Regional de Canoagem da Madeira e a Associação da Madeira de Desporto para Todos.

O vereador do Desporto na CMF, João Pedro Vieira, estará presente na ocasião.

3ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente

Realiza-se, pelas 10 horas, a reunião da 3ª Comissão Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, na Assembleia Legislativa da Madeira. E, pelas 17 horas, terá lugar a 5ª comissão especializada permanente de Saúde e Assuntos Sociais.

‘Apps for Good’ na Francisco Franco

Às 14 horas, realiza-se a ‘Apps for Good’, na Escola Secundária Francisco Franco. O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa.

Refira-se que o ‘AppsForGood0 é um movimento tecnológico educativo no qual professores e alunos trabalham em equipa para darem resposta a questões relevantes do seu quotidiano através da criação de apps para smartphones ou tablets.

USAM promove conferência de imprensa

A USAM promove, pelas 14 horas, uma conferência de imprensa, onde será abordado o programa pró-família. A iniciativa acontece junto à Secretaria Regional de Inclusão e Assuntos Sociais.

Apresentação do ‘Zoom Igest Rali Do Faial’

Pelas 19 horas, ocorre a apresentação do ‘Zoom Igest Rali Do Faial’, na Casa do Povo do Faial.

Apresentação III temporada do ‘MUDAS.HOTsummer’

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, estará presente, pelas 11.30 horas, no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta, numa conferência de imprensa destinada a apresentar o programa da III temporada do ‘MUDAS.HOTsummer’.

Sessão de networking na Expomadeira

No âmbito das actividades programadas para o stand do Governo Regional da Madeira na Expomadeira está prevista para esta terça-feira, dia 9 de Julho, a partir das 18h30, uma sessão de networking para empreendedores e visitantes daquele evento que está a decorrer no Complexo Desportivo do Marítimo até ao próximo domingo.