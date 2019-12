Tome nota da agenda para esta terça-feira, último dia de 2019

- A última actuação de 2019 da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) realiza-se esta terça-feira, 31 de Dezembro, às 17 horas, na Sé do Funchal, integrada na Missa e ‘Te Deum’ celebrada neste dia. O evento é produzido pela Direcção Regional da Cultura e tem como parceiros o Coro de Câmara da Madeira, preparado e ensaiado pela maestrina Zélia Gomes.

- NIKLAUS, um espetáculo vanguardista que nasce da fusão da dança com as artes circenses, em torno do Natal, realiza esta terça-feira a sua último actuação às 22h30, na Praça do Povo, junto ao Cais do Funchal.

- O Fogo de artifício que assinala a passagem do ano arranca à meia-noite em ponto. Nesta noite, todos os caminhos vão dar ao Funchal e ao seu anfiteatro para o espectáculo de pirotecnia que marca o início de mais um ano – 2020.