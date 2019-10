Tome nota da agenda desta sexta-feira

Pedro Ramos no Porto Santo

O secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, em representação do Presidente do Governo Regional, participa nas comemorações do 601.º aniversário do Descobrimento da Ilha do Porto Santo. A sessão solene está marcada para as 10 horas, seguida de uma conferência a cargo de Susana Fontinha, Coordenadora Regional da candidatura a reserva da biosfera da UNESCO- Porto Santo

X Seminário Nacional de Professores de Geografia

A Secretária Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, preside, a partir das 10h00, no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, ao X Seminário Nacional de Professores de Geografia, uma iniciativa da Associação de Professores de Geografia.

Após a sessão de abertura, Susana Prada realizará a conferência de abertura com o tema ‘Os desafios da Gestão da Água na RAM num Cenário de Mudança Climática’.

Aniversário do CF União

O Clube de Futebol União celebra 106 anos de vida. As comemorações têm início às 9 horas, na Sé do Funchal com uma missa em honra de todos os Unionista, seguida da deposição de uma coroa de flores nos cemitério de São Gonçalo, São Martinho e da Camacha em memória de nossos atletas, sócios e adeptos que já faleceram.

Pelas 20 horas, o Hotel Pestana CR7 Funchal recebe a cerimónia comemorativa do aniversário do clube, que contará com a presença das entidades oficias e desportivas da Região Autónoma da Madeira e com a Dolores dos Santos Aveiro e Família em representação de Cristiano Ronaldo que será homenageado pelo Clube.

I Festival Pérola Negra

A Enfertuna - Tuna de Enfermagem da Madeira, tuna mista que se encontra no seu 15.º ano de existência, reúne alunos de Enfermagem e Enfermeiros oriundos dos dois pólos de Enfermagem Regionais (ESESJCluny e UMa) e realiza pela primeira vez, o festival I Pérola Negra - Festival de Tunas Mistas da Madeira. A noite de 1 de Novembro é dedicada à Noite de Serenatas na Câmara Municipal do Funchal.

Ilhatrónica

O Mercado dos Lavradores será palco da 4.ª edição do Ilhatrónica, um evento de música eletrónica que junta os artistas nacionais Dj Vibe, Moullinex e Diogo Freitas. A música arranca às 21 horas.

Festa da Castanha no Curral das Freiras

A freguesia do Curral das Freiras prepara mais uma edição da Festa da Castanha. A grande atracção estará centrada no cortejo alegórico, marcado para as 15 horas, altura em que serão entregues os prémios ao melhor expositor e aos melhores produtores de castanha e noz, seguido da visita das Entidades Oficiais aos pavilhões de exposição e venda de produtos agrícolas e de derivados da castanha e noz.

Também para este dia, está garantida animação diversa, sobretudo dos Grupos Corais de várias localidades, além das actuações de diferentes Grupos de Folclore. Haverá ainda espaço para a banda Municipal de Câmara de Lobos, a Tuna da Universidade Sénior de Câmara de Lobos, o Madeira Despique e a Orquestra de Música Ligeira de Alcobaça. A noite termina com a actuação do cantor Roni Melo.