Teste permitiu diagnosticar 55 casos de doenças raras em bebés da Madeira

Desde 1982, o teste do pezinho, realizado logo nos dias após o nascimento, já ajudou a diagnosticar 55 casos de patologias raras na Madeira. Nestes 37 anos foram rastreados mais de 110 mil bebés nascidos na Região. O tema faz a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A grande foto da primeira página ilustra o jantar que o presidente do Governo Regional teve ontem à noite, em Londres, com cerca de mil emigrantes. Miguel Albuquerque aproveitou o encontro para anunciar que no prazo de 15 dias vai abrir na Loja do Cidadão o ‘balcão do Brexit’, para prestar informações e resolver problemas decorrentes do processo de saída do Reino Unido da UE.

O concerto da banda do Panda e das Superwings que levou 5 mil pessoas (a maioria crianças) ao Parque Santa Catarina, a instalação de contadores inteligentes pela Empresa de Electricidade no Porto Santo e a crescente escala de iates de luxo nos portos da Madeira são outros assuntos em destaque.