Tertúlia sobre revoltas leva amanhã Alberto João Jardim ao Porto Santo

O ex-presidente do Governo Regional Alberto João Jardim, na qualidade de presidente da direcção do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, Guilherme Silva, na de presidente da Comissão para os Seiscentos Anos da Madeira e do Porto Santo, Marcelino Castro, director da revista Islenha, e Emanuel Janes, historiador associado ao Centro de Estudos de História do Atlântico, são os convidados para uma tertúlia marcada para amanhã no restaurante Sea Blue, no centro da vila do Porto Santo, dedicada ao tema Revoltas e Motins na História da Madeira e Porto Santo. Antes deste evento com início às 19h30, há às 18h30 a abertura de uma exposição dedicada ao tema, com trabalhos de Margarida Jardim de Freitas, na Sala de Exposição da Assembleia Municipal do Porto Santo.

A exposição é formada por um conjunto de oito pinturas alusivas a oito revoltas. A inauguração inclui ainda um momento de dramatização, protagonizado pelos actores Eduardo Luíz e Filipe Luz.

A tertúlia tem início depois, e está aberta à participação do público.

Este evento é promovido Comissão para os Seiscentos Anos e conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto Santo e do Grupo Sousa.