“Temos de respeitar a nossa história para projectar melhor o futuro”

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, esteve esta tarde em Machico, em representação do Governo Regional, nomeadamente na apresentação do Baixo-relevo, em bronze, celebrativo das comemorações dos 600 anos do descobrimento da Madeira, escultura da autoria de Luís Paixão. O secretário regional da Saúde também marcou presença no dia da Junta de Freguesia de Machico. “Foi aqui que tudo começou e temos de ter respeito por isso. Temos de respeitar a nossa história para projectar melhor o nosso futuro”, disse Pedro Ramos.

“Temos sempre a necessidade de lutar e construir algo novo e isso está relacionado com a nossa condição de ilhéus”, acrescentou o secretário regional da Saúde.

“A Madeira reconhece e está a homenagear a sua história”, concluiu.