Taxa de criminalidade baixou na Madeira no ano passado

A taxa de criminalidade na Região Autónoma da Madeira diminuiu em 2018 face ao ano anterior e permanece abaixo da média nacional, segundo revela hoje a Direcção Regional de Estatística, com base em dados fornecidos pela Direcção Geral de Política de Justiça (DGPJ).

Assim, a taxa de criminalidade, que corresponde ao rácio do número de crimes pela população residente (em milhares), situou-se em 24,9‰, inferior à registada em 2017 (25,4‰). “Note-se que esta taxa foi substancialmente inferior à média nacional (32,4‰) e ao valor registado na Região Autónoma dos Açores (36,9‰)”, refere a nota que acompanha os dados estatísticos.

Na Região, as taxas mais elevadas foram observadas nos “crimes contra o património” (9,5‰) e nos “crimes contra a integridade física” (6,4‰). Por município, a taxa mais baixa foi observada na Ponta do Sol (12,7‰) e a mais elevada no Funchal (31,2‰). Para além deste último município, a Ribeira Brava (28,8‰), Machico (27,5‰) e Câmara de Lobos (26,7‰) apresentaram taxas superiores à média regional.

No entanto, a Direcção Regional de Estatística dá também conta que em 2018 foram registados pelas autoridades policiais 6,3 mil crimes na Região, o que representa um aumento de 2,4% face ao ano anterior (6,5 mil). Os crimes com maior importância relativa no total de crimes registados – “crimes contra o património” e “crimes contra pessoas” – apresentaram, em 2018, valores semelhantes na ordem dos 2,4 mil, representando no seu conjunto 75,8% do total (74,4% em 2017). Comparativamente a 2017, os “crimes contra o património” diminuíram 5,4%, enquanto os “crimes contra pessoas” aumentaram 4,8%.

Por município, praticamente metade dos crimes registados na RAM, em 2018, ocorreram no Funchal (3,3 mil crimes, 51,6% do total), seguido dos municípios de Câmara de Lobos (900 crimes, 14,3%), Santa Cruz (577 crimes, 9,1%) e Machico (552 crimes, 8,7%).

Em 2018, as autoridades policiais identificaram e registaram 1.041 lesados/ofendidos de crimes de violência doméstica contra o cônjuge (ou análogo) na Região, menos 4 que no ano precedente (1.045 pessoas). Este é o valor mais baixo verificado nos últimos 7 anos, sendo 2015 o ano de registo do valor mais alto (1.240 pessoas). Três em cada quatro destes lesados/ofendidos identificados em 2018 eram mulheres. 570 dos lesados/ofendidos foram identificados no Funchal e 188 em Câmara de Lobos.