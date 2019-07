TAP cancela voos de Lisboa e para o Porto e deixa passageiros sem solução

Os passageiros do voo TP 16894, que deveria partir do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, viram a sua viagem cancelada para a Madeira, sem que, segundo informações dos mesmos, tenha sido prestada qualquer informação sobre as razões para mais esta situação.

Para piorar a situação, nomeadamente em termos de imagem para a companhia aérea TAP, o voo TP 17141, que deveria seguir do Funchal para a ‘capital do norte’ pelas 21h20, também foi cancelado. Estes dois voos cancelados estarão relacionados, uma vez que não chegando o voo de Lisboa, o mesmo avião não partirá para o Porto.

Com as condições meteorológicas no Aeroporto da Madeira sem qualquer problema de registo - aliás, todos os voos que estavam previstos para hoje já chegaram e/ou partiram - estes cancelamentos dever-se-ão a razões operacionais, que tem sido quase sempre a explicação dada pela companhia.

Ainda hoje, estão previstas chegadas de mais cinco voos da TAP ao Aeroporto da Madeira, quatro de Lisboa e um do Porto, enquanto nas partidas a companhia tem previsto apenas um voo para Lisboa.