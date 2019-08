TAP cancela voo matinal da Madeira para Lisboa

Depois de um dia de nevoeiro em Lisboa e Porto, que obrigou ao cancelamento de cinco voos de e para a Madeira, esta sexta-feira começa com mais uma baixa nas partidas do aeroporto da Madeira e a indicação prematura do cancelamento de uma chegada. O TP 1684 com destino a Lisboa ficou em terra e devia ter saído às 7 da manhã. O TP 1691 que devia sair de Lisboa na noite de hoje, pelas 22h, está já cancelado.

Os atrasos também devem voltar a fazer-se sentir. O TP 1699 que devia ter saído de Lisboa com destino à Madeira às 7h25 ainda não se fez à pista. No agendamento dos sete voos da TAP previstos para hoje entre a capital portuguesa e a Região já há registo de mais um atraso, no voo das 18h45. Em sentido inverso, para já não há atrasos de maior.

Cinco cancelamentos ontem

Os atrasos nos voos de e para Lisboa e Porto foram ontem uma constante no aeroporto da Madeira. Por exemplo, o TP 1694, com destino a Lisboa, previsto para as 10h, saiu com quatro horas e meia de atraso. A easyJet também enfrentou problemas, pois o voo EC 7586, com destino ao Porto saiu da ilha com duas horas de atraso.

Nas chegadas também se registaram anomalias com reflexos no final da noite de ontem e madrugada de hoje. Um avião da easyJet proveniente de Lisboa só aterrou às 00h10 quando devia ter chegado à Madeira às 20h40 enquanto o TP 1697 da TAP aterrou às 2h13 quase 5 horas depois da hora prevista.

Também foram cancelados os voos TAP - TP 1698 e TP 1686 – e o voo da easyJet EC 7608, todos com destino a Lisboa e os TP 1687 e TP 1691 que vinham da capital portuguesa.