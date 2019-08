Susana Prada visita obras de recuperação da Zona de Lazer do Cabeço das Voltas

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita amanhã (dia 28 de Agosto) as obras que se encontram a decorrer na Zona de Lazer do Cabeço das Voltas, em São Jorge.

“A recuperação, que se encontra em curso no local, visa a recuperação das infra-estruturas existentes que se encontravam degradadas (cozinha, abrigo e mesas e bancos) bem como a colocação de agua na zona de lazer uma vez que já à muito anos a zona deixou de ter agua”, realça um comunicado do executivo.

O Cabeço das Voltas trata-se de uma zona de lazer localizada no interior de uma mancha de floresta Laurissilva e cujo acesso só se faz com todo o terreno, sendo por isso muito procurada pela população local, uma vez que permite aventura e sossego aos seus visitantes.

“Além desta intervenção, o Governo Regional tem previstos mais investimentos na recuperação de áreas de lazer da Madeira”, revela a mesma nota.