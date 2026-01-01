Atendimentos na Segurança Social caem 13%

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 2 de Janeiro, dá conta que, os canais digitais ganham terreno à presença física nos serviços do instituto público. Entre Janeiro e Outubro de 2025 houve menos 40 mil deslocações aos balcões face ao ano anterior.

Tradição cumprida

Apesar do tempo adverso e dos avisos meteorológicos, o espectáculo pirotécnico acabou por encantar, embora tenha ficado condicionado em algumas zonas devido às nuvens baixas. ‘Francis’ afectou 16 voos e provocou uma derrocada que condicionou a vida a 500 pessoas no Curral das Freiras.

Álcool ao volante dita saída de vereador

Fique a saber que Diogo Gomes Barreto deve substituir Leandro Silva no lugar do CDS no executivo municipal do Funchal. Suspensão do também líder da JP tem a duração máxima de um ano.

Destaque ainda para: Caso de violência doméstica gera detenção em Câmara de Lobos.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.