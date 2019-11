Susana Prada apela à intervenção nas redes para reduzir perdas

A questão das perdas de água é um dos grandes problemas relacionados com os recursos hídricos na Madeira e porque ainda não está resolvido, Susana Prada voltou esta manhã a salientar a importância de os municípios que têm a seu cargo a gestão da água procederem a intervenções nas redes de distribuição. Foi durante o X Seminário Nacional de Professores de Geografia que começou esta manhã no Hotel Vila Galé, em Santa Cruz, e que decorre até domingo.

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas foi uma das convidadas para a abertura do encontro e participou ainda com a comunicação ‘Os desafios da Gestão da Água na Região Autónoma da Madeira num Cenário de Mudança Climática’. À margem dos trabalhos, falou sobre a necessidade de intervir. “Apelo aqui mais uma vez a que façam intervenções nas redes para diminuir as perdas que são insustentáveis, são da ordem dos 70% em média global na ilha da Madeira e essa água é necessária aos agricultores e com essas perdas a água não chega a todos”.

Segundo Susana Prada, neste momento a Região ainda tem água em quantidade “e de excelente qualidade”. No entanto, recordou, não chega aos agricultores na quantidade que desejam precisamente porque há problemas na rede e não há tempo a perder. “Não podemos esperar pelo futuro para intervir, é absolutamente crucial, é obrigatório desde já fazer intervenções nas redes, nas levadas”. A titular da pasta alerta que no quadro de alterações climáticas que já vivemos, e em que a temperatura vai aumentar, a precipitação vai diminuir e as disponibilidades hídricas vão ser menores, é “obrigatório diminuir as perdas”.

O Governo Regional tem a seu cargo a gestão das águas nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana através da ARM - Águas e Resíduos da Madeira. Nos restantes seis, a gestão da água está por conta das câmaras, incluindo em Santa Cruz, onde decorre o X Seminário Nacional de Professores de Geografia, iniciativa da Associação de Professores de Geografia.

Ainda antes do almoço estava prevista a intervenção do ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, em representação do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira; Raquel Brazão da Associação Insular de Geografia, e Agostinho Figueira da Empresa de Electricidade da Madeira num painel que tem como título ‘Insularidade: obstáculo ou potencialidade’.

Os trabalhos continuam durante a tarde com um painel dedicado ao tema ‘Poder local e ordenamento do território’, a visita ‘Calcorreando Santa Cruz’ conduzida pelo historiador e director da Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo, Emanuel Gaspar, e um Santa Cruz d´honra.

O programa para os próximos dois dias pode ser consultado na íntegra em http://www.aprofgeo.pt/.