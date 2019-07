Susana Prada acompanha controlo de vegetação invasora em São João Latrão, São Gonçalo

No seguimento das intervenções anteriores já efectuadas, tendentes à redução da proliferação de espécies invasoras e à redução da carga de combustíveis nos espaços florestais, em particular nas áreas adjacentes a zonas habitacionais, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitará amanhã, pelas 09h45, o sítio de São João Latrão, no Funchal, para acompanhar os trabalhos de controlo das espécies invasoras.

De acordo com uma nota de imprensa, “tendo em vista a implementação de adequadas medidas de gestão florestal, que se traduzem na redução da carga de combustíveis florestais e, como tal, do risco de incêndio associado, e na salvaguarda de pessoas e bens, encontra-se em curso uma intervenção florestal no sítio de São João Latrão, freguesia de São Gonçalo”.

“Esta intervenção de 0,5 ha, decorre numa área onde a vegetação existente é, essencialmente, acácias, existindo, de forma dispersa, vegetação invasora diversa de alto poder combustível e que confere um elevado grau de desordenamento ao local”, acrescenta.