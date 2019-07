SOS Adolescência vence encontro regional da ‘Apps for Good’

Alunos do oitavo ano do Externato da Apresentação de Maria venceram as distinções do júri e do público, para melhor solução tecnológica, no quarto Encontro Regional da competição ‘Apps for Good’. O evento decorreu, esta tarde, na Escola Secundária Francisco Franco.

A equipa ‘El Trio’, representada pelos alunos Hugo Oliveira e Luís Falcão, apresentou uma aplicação que pretende ajudar as crianças vítimas de ‘bullying’ a entrar em contacto com um psicólogo, “de forma anónima e sem gastar um cêntimo”, explica Hugo. Márcia Santos, a professora responsável, lembra que o caminho até aqui envolveu ”muitos avanços e recuos, persistência e ajuda mútua”.

Participaram na sessão sete equipas. Cinco do oitavo ano do Externato da Apresentação de Maria e duas do sétimo da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, da Ribeira Brava. Os outros concorrentes mostraram ideias relacionadas com a actividade física, o ambiente, a solidariedade, os animais e o estudo. O júri era composto por membros da Direcção Regional da Educação, da Universidade da Madeira, da Associação Nacional de Professores de Informática (ANPRI) e da Galp.

Jorge Carvalho, secretário regional da educação, marcou presença no evento. Assinala o contributo do projecto para a capacitação “dos alunos e professores para a lógica do trabalho em equipa e dos processo facilitadores que a tecnologia hoje possibilita”.

“Vamos entrar na sexta edição da competição e as inscrições estão abertas. Cabe agora a todos os alunos, professores, convidados, Direcção Regional da Educação e todos os presentes fazer com que a Madeira vá aumentando o número de escolas participantes”, exorta João Baracho, director executivo do Center of Digital Inclusion (CDI). “Os trabalhos que saem daqui são sempre fantásticos”, acrescenta.

O que é a ‘Apps for Good’?

Lançado pela organização não-governamental CDI, o ‘Apps for Good’ é um programa internacional que pretende desafiar jovens dos 10 aos 18 anos e professores de todas as áreas disciplinares a criar aplicações para smartphones e tablets. O objectivo é dar resposta a problemas da sociedade, relacionados com a sustentabilidade.

A Madeira recebeu a competição pelo segundo ano consecutivo. Este foi o quarto e último Encontro Regional, depois do certame ter passado pelos Açores, Valongo e Oeiras. Na final, que decorre no dia 13 de Setembro na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), estarão presentes 22 equipas e será distinguida a melhor solução tecnológica.