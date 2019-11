Simão Ferreira é o novo líder da JP Funchal

A JP - Juventude Popular do Funchal tem novo líder eleito este domingo. Simão Ferreira teve 68% dos votos, numa eleição que decorreu esta manhã, entre as 10h e as 12 horas, na sede regional do partido, terminando com a vitória da lista A.

Simão Ferreira é estudante do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, onde esteve e está ligado ao associativismo estudantil. Era vice-presidente da concelhia e foi também responsável pela composição e música do Hino Regional da JP Madeira, recentemente aprovado no último Conselho Regional desta estrutura de juventude.

“Nesta equipa que agora foi eleita para gerir os destinos da JP Funchal, estão reunidos vários jovens com vontade de fazer renascer as liberdades individuais dos jovens, tanto económicas como sociais, unindo assim a juventude em prol de um Funchal mais liberal” destacou o novo líder da JP, prometendo “levar a cultura e a arte a outro nível na cidade do Funchal através de várias actividades à volta desta temática”.

Já Pedro Pereira, presidente da JP Madeira, aproveitou o momento para “felicitar a lista eleita e desejar os maiores dos sucessos para o mandato que agora se inicia” assegurando estar certo de que “a nova concelhia eleita saberá unir e integrar todos os militantes do Funchal”.

Foram ainda eleitos Tiago Correia como presidente da Mesa do Plenário Concelhio e André Pinto, Gonçalo Ferreira e Inês Pereira como Conselheiros Regionais da JP Madeira em representação da concelhia do Funchal.