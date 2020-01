Sentido de voto dos deputado do PSD à Assembleia da República “pode ser diferente”, diz Albuquerque

O sentido de voto dos deputados do PSD Madeira à Assembleia da República relativamente ao Orçamento de Estado para 2020 “pode ser diferente”. Quem o diz é o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

“Vamos ver, mas pode ser diferente. Vamos esperar que algumas das nossas propostas mais importantes sejam aprovadas, porque algumas delas até foram votadas por unanimidade na Assembleia regional”, afirmou hoje à margem da visita às obras em curso na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

Além das propostas que serão apresentadas, que são mais de 50, referiu que é necessário ter “a capacidade de deixar o espaço aberto para algo que vai ser decisivo”. “Que é voltarmos a apresentar um projecto de alteração à Lei de Finanças Regionais, porque neste momento esta é uma lei que prejudica claramente a Região Autónoma da Madeira e as normas que foram introduzidas são sobretudo de diminuição das verbas do fundo de coesão em função da subida do PIB, que é iníquo, porque garantimos crescimento económico e somos prejudicados quando deveria ser o contrário”, sustentou.

Refira-se que as obras daquela escola deverão estar concluídas no final do corrente ano. Estas decorrem sobretudo nos quatro pavilhões escolares e na piscina coberta actualmente existente e respectivos balneários, com esta a dar lugar a um polidesportivo.

Os trabalhos, já com IVA, ascendem a quase 1,1 milhões de euros, indo permitir o melhoramento das questões de acessibilidade e evacuação do edifício em caso de emergência.