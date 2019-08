Segurança Social e SESARAM celebram protocolo para a cedência de enfermeiros aos lares

O Governo Regional assinou, há pouco, no salão Nobre do Governo Regional, um protocolo de cooperação, no domínio da actividade de enfermagem, entre o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) e o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), que se concretiza através da celebração de acordos de cedência de trabalhadores integrados na carreira de enfermagem do SESARAM, para os estabelecimentos integrados com valência de lar sob gestão directa do ISSM.

Este protocolo vigora pelo prazo inicial de um ano, sendo renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Estivaram presentes na cerimonia de assinatura a secretária regional da Inclusão e Assuntos Socais, Rita Andrade, e o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Este acordo vai beneficiar cerca de 400 utentes, divididos pelos 5 lares sobre gestão do ISSM.

Ainda não há uma certeza quanto ao número de profissionais que serão cedidos, mas Rita Andrade adiantou que irá rondar os 25 enfermeiros.