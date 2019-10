Segunda-feira ‘cinzenta’ com alguns chuviscos na Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltam a apontar chuva para a Madeira nesta segunda-feira, 28 de Outubro.

Segundo o meteorologista Bruno Café, será um dia ‘cinzento’, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial até ao meio da tarde.

Para a região do Funchal, o mais certo é que surjam alguns chuviscos apenas durante a manhã.

De resto, o vento será moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se em geral fraco (inferior a 20 km/h) durante a manhã, soprando moderado (20 a 35 km/h) nas terras altas.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo ondas inferiores a 1 metro na parte leste.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC