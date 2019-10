Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania associa-se ao movimento ‘Onda Rosa’

Os colaboradores da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC) associaram-se, nesta tarde de 25 Outubro, ao movimento ‘Onda Rosa’, com a utilização de um laço cor-de-rosa, representativo da luta e prevenção do Cancro da Mama.

Recorde-se que hoje, mais cedo, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania já havia vincado o “empenho” do Governo Regional da Madeira “em continuar a apoiar acções e estratégias que contribuam para a consciencialização, prevenção e controlo das doenças oncológicas”, durante a sessão de abertura da acção de sensiblização, organizada pelo Serviço de Igualdade de Género, em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no auditório do Museu de Electricidade Casa da Luz.

Recorde-se que o mês de Outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de Outubro assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.

É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa Contra o Cancro desenvolve o movimento “Onda Rosa”, com o intuito de incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.