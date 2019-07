Secretaria promove poncha mas também o turismo e a cultura na Expomadeira

“Esta é, sem dúvida, uma importante montra da actividade económica regional e é acima de tudo mais uma oportunidade de promoção e de negócio, numa altura em que este sector respira confiança e cresce há 70 meses consecutivos”. A afirmação é da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que hoje, dia dedicado ao turismo e cultura na Expomadeira, visitou o evento que decorre no Estádio do Marítimo e sublinhou a “importância da presença e do envolvimento do Governo Regional neste certame, na lógica da proximidade à população que se defende e que diariamente se concretiza”.

“Hoje estivemos neste espaço com diversas actividades associadas às áreas do turismo e da cultura e apostamos não só na promoção de alguns dos nossos produtos regionais mais procurados por aqueles que nos visitam – como a poncha ou o bolo do caco – mas, também, na divulgação das nossas publicações, das comemorações alusivas aos 600 Anos e dos nossos museus, num balanço que, face à procura, foi muito positivo”, destacou a governante.