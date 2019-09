Secretária de Estado preside à cerimónia do 141.º aniversário da PSP Madeira no lugar do Ministro

O Comando Regional da PSP Madeira comemora, hoje, dia 4 de Setembro, o seu 141.º aniversário.

A efeméride será assinalada com uma sessão solene, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Comando Regional.

Conforme havia noticiado ontem o DIÁRIO, e segundo um comunicado do Comando Regional da Madeira, quem iria presidir à cerimónia era o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

Uma nota de agenda da Administração Interna vem rectificar esta informação, anunciando que quem presidirá à cerimónia comemorativa é a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto. Daqui se depreende que o ministro não estará presente na ocasião.

A dita sessão contará também com os discursos do Comandante Regional da PSP, do presidente do Governo Regional e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Haverá ainda lugar à atribuição de condecorações e de louvores. A terminar será servido um Madeira de Honra.