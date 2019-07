Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais e NOS assinam Acordo de Boa Conduta

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) e a NOS Madeira Comunicações, S.A. irão estabelecer um Acordo de Boa Conduta, no 31 de Julho, quarta-feira, pelas 11h30, no auditório da SRIAS.

Através deste acordo, o objectivo é manter e consolidar uma relação de confiança e de respeito recíproco, colaborando, de forma harmoniosa, nas áreas de mútuo interesse, tendente ao equilíbrio das relações de consumo.

Ambas as partes privilegiam a mediação como meio de resolução de eventuais conflitos que possam surgir entre os consumidores da RAM e a NOS Madeira.

O referido acordo prevê, ainda, a criação de uma linha telefónica prioritária, de modo a facilitar a comunicação entre as partes, perante dúvidas suscitadas no âmbito do tratamento de processos que se encontrem a decorrer no SDC, bem como, uma atenção especial relativamente aos consumidores mais vulneráveis.