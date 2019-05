SDM debate importância do Registo Internacional de Navios na economia madeirense

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) e o IPTL – Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira organizam, a 29 de Maio, palestras organizadas para debater o Registo Internacional de Navios da Madeira e o seu papel na economia regional.

A iniciativa arranca às 10 horas, no Colégio do Marítimo, com três intervenções relacionadas com o MAR, a formação no sector da marinha mercante e a qualidade e segurança a bordo dos navios.

A abrir o leque de intervenientes, Marina Pimenta da SDM abordará o tema ‘O Registo Internacional de Navios da Madeira: um sector de futuro?!’, seguindo-se Raquel Patrocínio, Coordenadora Pedagógica do IPTL que abordará o tema ‘As necessidades de formação para o sector da Marinha Mercante’. A encerrar as apresentações, Filipe Pedroso, Membro da Comissão Técnica do MAR discorrerá sobre “A qualidade dos navios e a segurança a bordo como temas nacionais e internacionais”.

O encontro encerrará com um espaço de debate.

Recorde-se que esta iniciativa se enquadra no leque de acções que a SDM promove junto das escolas para dar a conhecer o CINM e os seus sectores de actividade. O MAR é um dos sectores do CINM que tem vindo a assinalar grande dinâmica e um contínuo crescimento. Actualmente, conta com mais de 600 embarcações registadas e é o 3º maior Registo Internacional da União Europeia.