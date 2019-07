Saúde e Protecção Civil marcam amanhã presença na Expo Madeira

A Secretaria Regional da Saúde participa, amanhã (dia 7 de Julho), na Expo Madeira, no Estádio dos Barreiros, com um conjunto de actividades destinadas aos visitantes e exposição de alguns meios disponíveis na área da protecção civil.

A partir das 16 horas, no ‘stand’ do Governo Regional, será possível aos visitantes/ utentes do Serviço Regional de Saúde activarem a sua inscrição no Portal do Utente e conhecerem as inúmeras vantagens do registo.

Será também possível conhecer o modo de funcionamento dos serviços clínicos do Hospital Central do Funchal e dos Centros de Saúde da RAM e, ainda, esclarecer alguma situação por parte dos utentes, junto dos técnicos lá destacados.

Caso ainda não seja dador de sangue, no ‘stand’ do Governo Regional, na Expo Madeira, terá mais uma oportunidade para recolher informação sobre a importância da dádiva de sangue e agendar a sua dádiva.

Na área da Protecção Civil está prevista a dinamização/ simulação de uma central de emergência, e ainda sessões de Suporte Básico de Vida. “Com estas actividades pretendemos contribuir para uma maior capacitação do cidadão para o atendimento precoce em situações de emergência e implementação do suporte básico de vida (SBV) e ainda sensibilizar para a importância de pequenos gestos que salvam vidas”, realça uma nota da Secretaria.

No ‘stand’ do Governo Regional neste dia, será ainda possível assistir a uma sessão temática na área da prevenção de consumo de substâncias psicoativas e ainda saber mais sobre a Estratégia Regional de Alimentação Saudável e Segura, entre outras.

A dinamização destas actividades na área da Saúde e da protecção Civil envolve mais de 20 profissionais afectos ao Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E.), Instituto de Administração da Saúde e Serviço Regional de Protecção Civil.

Referir ainda que o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, visita amanhã a Expo Madeira 2019, a partir das 18 horas.