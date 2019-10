Saiba quais os números que marcaram esta sexta-feira, 11 de Outubro

143 anos

O DIÁRIO de Notícias celebra hoje 143 anos de vida. O jornal que nasceu em 1876 pelas mãos do cónego Alfredo César de Oliveira assinala também nesta data 20 anos da sua plataforma digital www.dnoticias.pt

39 mil vacinas

O SESARAM informou hoje que disponibiliza, a partir desta segunda-feira, 14 de Outubro, 39 mil vacinas contra a gripe nos Centros de Saúde da RAM.

93 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal vai dar início aos trabalhos de pavimentação da Estrada Comandante Camacho de Freitas, em Santo António, que irá abranger o percurso entre a rotunda do Caminho do Esmeraldo e o miradouro do Pico dos Barcelos. A obra terá um custo de 93 mil euros.

30 pessoas

Mais de 30 pessoas aderiram hoje, à caminhada organizada pela Câmara Municipal do Porto Santo, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da 3.ª Idade.

60 higienizações

No âmbito do 25º aniversário da Acreditar, a Clínica Arriaga, no Funchal, oferece 60 higienizações a famílias de crianças com cancro apoiadas por esta instituição.