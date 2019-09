Saiba por onde vão andar os radares da PSP em Setembro

É no âmbito da campanha ‘Quem o avisa...’ que a Polícia de Segurança Pública divulga mensalmente alguns dos locais onde vão estar os seus radares. O mês de Setembro vai contar com as seguintes fiscalizações:

MADEIRA

Dia Hora Local

06 08H00 Av. do Infante e Av. Mário Soares

06 19H00 VE 3 Km 2,3 Túnel Ribeira Brava/Tabua

11 14H00 Rua 5 de Outubro e Rua Dr. Pestana Júnior

12 17H00 VE 1 - Moinhos - Faial/VE1 - Túnel do Cortado - Santana

16 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares

20 07H00 VR 1 Km 6,0 - Quinta Grande (ambos os sentidos)

26 08H00 Av. Mário Soares e Av. do Infante

26 08H00 VE 5 - Camacha