Saiba o que reserva a agenda deste sábado, 18 de Janeiro

- O Município do Porto Santo realiza esta manhã, a partir das 9 horas, uma saída de campo com a duração aproximada de 2:30 horas. A participação é gratuita mas exigia uma inscrição prévia.

- O Grupo Parlamentar do PSD realiza às 10 horas, uma iniciativa política junto ao Centro de saúde da Nazaré, no Funchal.

- A Comissão Política do PS reúne-se às 12 horas, na sede do Partido, no Funchal.

- A Quinta Magnólia recebe, às 17 horas, a cerimónia de entrega de prémios dos Campeonatos Regionais de Ténis e Squash referentes à época de 2019.

- O Solar do Ribeirinho, em Machico, recebe, às 17h30, a apresentação da obra ‘O Cavador que lia livros no tempo de Salazar’, da autoria de Francisco Cantanhede. O autor é licenciado em Ciências Históricas e foi professor de HGP durante mais de 25 anos. Atualmente aposentado, continua a ser autor de manuais escolares de HGP e História há mais de 20 anos.

O livro, que será apresentado pelo Padre Martins Júnior, aborda a Ditadura Salazarista e as formas como aqueles que não concordavam com o regime desobedeciam e não aceitavam os “mandos injustos”.

- Às 18 horas actua a Orquestra Clássica da Madeira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa Regional.

- À mesma hora, mas em Machico, o secretário Regional da Economia, Eduardo Jesus, inaugura a exposição ‘Imagens e memórias do Concelho de Machico’ que estará parente no Fórum Machico.

- A Secção Regional da Associação Nacional de Professores (ANP) promove, em Coorganização com a Câmara Municipal de Machic,o um Workshop em Educação com o tema ‘Eneagrama Vivencial - um caminho para a transformação pessoal e profissional’. A iniciativa decorre durante toda a manhã de sábado, no Fórum Machico e terá como oradora convidada Verónica Faria, especialista na área do Coaching e Motivação.

- O Rotary Clube de Machico/Santa Cruz realiza, às 19 horas, o jantar comemorativo do seu 36.º aniversário no restaurante Espeto, em Gaula.

- O Qasbah, no Funchal, acolhe o concerto ‘Stardust Acoustic Project’ às 23 horas.