Saiba o que consta da agenda deste fim-de-semana

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside à abertura do III Encontro de Fisioterapeutas da Madeira Informação/Sensibilização: “Onda Rosa”, que terá lugar, pelas 9 horas de sábado, no auditório do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

Como habitualmente, a sessão está marcada para as 9 horas, no Restaurante Yuan Sushi Wok do MadeiraShopping e destina-se a pessoas com demência, com problemas de memória e Cuidadores.

O Café Memória da Madeira assinala neste mês de Outubro, três anos de actividade que serão celebrados sábado, dia 26, com uma conferência sobre ‘Autocuidado, dignidade e bem estar na Pessoa com Demência e o seu Cuidador’, a cargo de Isabel Fragoeiro, enfermeira especialista em Saúde Mental e Psiquiatria, Presidente da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal e Presidente da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira.

O presidente do Governo Regional e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira vão estar, este sábado, na tomada de posse do novo Governo da República. Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues representam a Região na tomada de posse do novo Executivo de António Costa, uma cerimónia que terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 10h30.

Lançamento do livro ‘Mandalas Energéticas’ e não só na FNAC Madeira

No sábado, pelas 15 horas, a FNAC Madeira recebe o lançamento do livro ‘Mandalas Energéticas’, de Fernanda Gonçalves e Mireya Ramirez. Esta é um obra de espiritualidade original e inovador, que ensina a interpretar o significado de cada uma das 36 mandalas desenhadas pelas autoras.

Nesse dia, pelas 17 horas, acolhe também um evento infantil de demonstração de danças através da Danceflavourz - Escola das Artes Performativas.

No domingo, pelas 17 horas, sobe ao palco Bernardo Baptista que irá interpretar ‘covers’, com uma sonoridade muito própria.

Ainda nesse dia, pelas 17h15, serão entregues prémios referentes à Maratona Fotográfica FNAC Madeira 2019.

Iniciativa do PTP

O Partido Trabalhista Português (PTP) promove, esta sábado, pelas 15 horas, uma iniciativa política, junto à vice Presidência do Governo Regional, na Avenida Zarco (Funchal).

Aniversário natalício da Madre Virgínia Brites da Paixão

O Grupo de Oração pela Beatificação da Madre Virgínia Brites da Paixão, mais conhecida, em toda a Diocese do Funchal, pela ‘Santa Freirinha do Lombo dos Aguiares’, prossegue, este sábado, com as comemorações do seu aniversário natalício, com uma celebração de uma eucaristia, na Igreja da Paróquia da Visitação, pelas 17 horas, seguida de uma Conferência proferida por Frei Luís de Sousa, franciscano, e de uma visita à Exposição de quadros sobre a vida da Madre Virgínia, intitulada ‘Uma proposta de vida um caminho para Deus’.

As celebrações das missas estão a cargo do Rev. Padre Fábio Ferreira, Pároco da Paróquia da Visitação.

Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal 2019

Sob o tema ‘Cristo Vive – e quer-te vivo!’ a Jornada Diocesana realiza-se nos dias 26 e 27 de Outubro no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal, a partir das 17 horas e destina-se aos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. A ideia, segundo a organização, tem como finalidade celebrar a fé e a alegria de ser jovem, sendo também a actividade de arranque da preparação dos Jovens da diocese do Funchal que participam nas Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2022.

Jogo Setúbal - Marítimo da I Liga

O Vitória de Setúbal, que ocupa a 13.ª posição a par do Moreirense, com sete pontos, e o Marítimo, 10.º, com oito, defrontam-se no sábado, às 18 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em encontro da oitava jornada da I Liga.

II edição da Escola de Quadros da Juventude Popular, no Porto Santo

Este fim de semana, entre os dias 25 e 27 de Outubro, a Juventude Popular da Madeira, estrutura política de juventude do CDS-PP Madeira, organiza no Porto Santo o seu Conselho Regional e Escola de Quadros. A Escola de Quadros é um evento de formação de jovens talentos nas áreas de liderança, comunicação, protocolo, entre outros.

Esta segunda edição debruçar-se-á sobre o tema da oratória, a arte de bem discursar e o debate parlamentar e seguirá o mesmo formato pedagógico que a primeira edição.

O fim-de-semana de actividades na ‘ilha dourada conta’ ainda com um jantar de encerramento dos trabalhos com a presença do Presidente da Comissão Política Regional do CDS-PP Madeira, Rui Barreto e com uma festa no Challenger Club.

A JP Madeira conta em envolver cerca de 100 pessoas entre jovens da Madeira e do Porto Santo e oradores.

Prova de vinhos ‘Ilhas e Gotas’

A empresa de distribuição ‘Ilhas e Gotas’, organiza este sábado, entre as 16 e as 18 horas, uma prova de vinhos intitulada ‘Vinhos, Aromas e Sabores’, que conta com a presença de um produtor e enólogos nacionais e ainda do sommelier madeirense, Sérgio Marques.

O evento, que decorre na loja da empresa, no Conjunto Habitacional das Virtudes, em São Martinho, é de entrada livre.

Cidade do empreendedor

O Madeira Tecnopolo recebe até ao próximo dia 27, a sexta edição da Cidade do Empreendedor, evento organizado pela Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses (AJEM), em parceria com a Start Up Madeira.

A feira – composta por 115 stands e reúne 120 instituições – recebe amanhã a visita da secretária regional da Inclusão e Cidadania, Augusta Aguiar, pelas 17 horas, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, pelas 19 horas.

Antes, pelas 16h30, a Associação Adoro.ser.Mulher apresenta a sua linha de batons vegan.

10.º Festival de Órgão da Madeira chega ao fim

Neste fim-de-semana, decorrem os concertos finais do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’, organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, integrado no Programa de Comemorações dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas do Porto Santo e da Madeira, a que se junta ainda, no dia 27 de Outubro, pelas 11 horas, na Sé, a Missa de Domingo com os organistas João Vaz e Laura Mendes.

No sábado, 26 de outubro, e igualmente na Sé, acontece o concerto Saint-Saëns, Sinfonia com Órgão, música do século XIX e que conta com a Orquestra Clássica da Madeira, sob a direcção de Martin André, além da participação de João Vaz e Laura Mendes nos órgãos.

O concerto final do ‘10.º Festival de Órgão da Madeira’ vai acontecer no domingo, dia 27, no Convento de Santa Clara, pelas 18 horas, e vai contar com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.